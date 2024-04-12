إنستغرام تتخذ إجراءات صارمة ضد ابتزاز المراهقين

تختبر "ميتا" ميزة الحماية من العُري ضمن رسائل إنستغرام المباشرة، فعند إرسال صورة فاضحة، ستقوم المنصة بطمس الصورة وإبلاغ المستلم بأنها تحتوي على عُري.

وسيذكّر التنبيه أيضًا المستخدمين بأنهم لا يحتاجون إلى الرد ويسألهم عما إذا كانوا يريدون حظر المرسل.

وسيظهر إشعار أيضًا عندما تكتشف المنصة أن المستخدم يريد إرسال صورة عارية، مما يدفعه إلى إعادة النظر.

وفي الوقت الذي تعمل فيه الأداة افتراضيًا للذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ولكن سيتلقّى البالغون أيضًا إشعارًا يشجعهم على تفعيل واستخدام هذه الأداة.

ولحماية الرسائل المباشرة سيتم استخدام التعلم الآلي على الجهاز لتحليل ما إذا كانت الصورة المرسلة عبر الخدمة تحتوي على عُري.

طرق أخرى للحماية