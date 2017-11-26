روسيا تدرب أول رائد فضاء إماراتي

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الإمارات ومؤسسة “روسكوسموس “على تدريب وإعداد أول رائد فضاء إماراتي.

وقال مانتوروف للصحفيين عقب افتتاح أعمال اللجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، في مدينة أبوظبي، الأحد، إنه “تم التوصل إلى اتفاق بين الإمارات وروسيا حول تدريب وإعداد أول رائد فضاء إماراتي في روسيا”.

ويجري تدريب رواد الفضاء في روسيا عادة في مركز الدراسات العلمية والتدريب الخاص الواقع في مدينة كوروليوف بضواحي موسكو.

وخلال الفترة من عام 1961 إلى 2010 درّب المركز 422 رائد فضاء، وحلّق منهم فعليًا في الفضاء الكوني 212 شخصًا.

وتم في المركز المذكور تدريب رواد فضاء من 33 دولة منها سوريا واليابان والبرازيل وأفغانستان وفرنسا وكوريا الجنوبية وبريطانيا والنمسا وألمانيا وهولندا والهند وإيطاليا وغيرها.

ويأتي ذلك ضمن جهود الإمارات لإيصال البشر إلى كوكب المريخ خلال العقود المقبلة، عبر استراتيجية “المريخ 2117″، التي تم إعلانها في شباط/ فبراير الماضي، بهدف بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ.

وفي 2015، أعلنت الإمارات بدء العمل على مشروع لإرسال أول مسبار عربي وإسلامي إلى المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي، في رحلة علمية استكشافية تصل “الكوكب الأحمر” عام 2021.