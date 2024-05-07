آمنة لركابها وخطرة على الآخرين.. ما لا تعرفه عن السيارات الكهربائية

غالبًا ما يعتمد الرأي العام بشأن سلامة حوادث السيارات الكهربائية على عدد قليل من حوادث الحرائق البارزة. ويمكن القول إن هذه المخاوف المتعلقة بالسلامة في غير محلها؛ لأن السلامة الفعلية للمركبات الكهربائية تكمن في أمور أخرى مهمة أيضًا.

احتمال نشوب حريق

تخضع المركبات الكهربائية ومركبات الاحتراق الداخلي لإجراءات اختبار التصادم نفسها؛ لتقييم مدى صلاحيتها للاصطدام وحماية الركاب.

ويتم إجراء هذه الاختبارات بواسطة الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة، ومعهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتستخدم هذه التحليلات دمى اختبار التصادم التي تمثل الركاب متوسطي الحجم من الذكور والإناث؛ لتقييم مخاطر الإصابات.

ويمكن للاختبارات أيضًا تقييم مخاطر الحريق الناتجة عن الهروب الحراري عندما تتعرض بطاريات الليثيوم أيون لتسخين سريع لا يمكن السيطرة عليه في بطاريات السيارات الكهربائية الممزقة، أو من تسرب خزان الغاز في مركبات الاحتراق الداخلي.