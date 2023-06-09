هل تتجاهل آبل "ثورة" الذكاء الاصطناعي؟

ويقول رئيس "آبل" تيم كوك، في مقابلة مع "ايه بي سي نيوز" هذا الأسبوع "طبعا ندمج هذه التقنية في منتجاتنا، إلا أنّ الناس لا يفكرون فيها بالضرورة على أنها ذكاء اصطناعي".

وتضمّ ابتكارات كثيرة سُلّط الضوء عليها خلال المؤتمر الإثنين هذه التكنولوجيا.

ويشير مدير البرمجيات كريغ فيديريغي مثلا إلى أن خوارزميات "التعلم الآلي" ستحسن أداة التصحيح الإملائي التلقائي.

وألمح فيديريغي بذلك إلى أنّ لوحة المفاتيح ستصبح بفضل الذكاء الاصطناعي أقل محدودية عندما يرغب أحد المستخدمين في كتابة بعض الكلمات البذيئة الشائعة، إضافة إلى معرفة ما يفضّله وتوفير اقتراحات له، إلا أنّه لم يذكر الخوارزميات الشهيرة.

ويؤدي الذكاء الاصطناعي دورا رئيسيا في أول خوذة للواقع المختلط تبتكرها "آبل" ومن المفترض أن تطرحها خلال العام المقبل في الأسواق بسعر يبدأ بـ3500 دولار.

وسيكون جهاز الكمبيوتر الذي سيجري توصيل خوذة "فيجن برو" عليه قادرا على إنشاء صورة رمزية رقمية قريبة جدا من الواقع للمستخدم الذي يرتديها، بفضل تسجيلات مقاطع فيديو لهذا الشخص وأجهزة استشعار لتتبع حركات فمه ويديه في الوقت الفعلي.

هل هو تأخّر؟

ويرى بعض المراقبين أنّ عدم التطرّق إلى الذكاء الاصطناعي مؤشر إلى أنّ شركة "آبل" قد خسرت مكانتها أمام منافسيها.

ويقول المحلل المستقل روب إندرله "إنّ آبل متأخرة جداً" عن منافسيها في هذا المجال.

ويعتبر أنّ النجاح الذي حققه "تشات جي بي تي" "فاجأهم"، مضيفاً "أعتقد أنهم كانوا يعتبرون أنّ هذا النوع من الذكاء الاصطناعي لن يتم التوصل إليه قريبا، وباتوا الآن مضطرين للاستعانة بشركة ناشئة في هذا المجال".

كما أن الأداء العشوائي لـ"سيري"، المساعد الصوتي من شركة "آبل"، الذي أُطلق قبل نحو 10 سنوات، يعطي انطباعا بأن الشركة العملاقة لا تزال متأخرة عن منافسيها.