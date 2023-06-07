"عداد التطبيقات" في "آب ستور" جديد أبل ضمن iOS 17

أجْرَتْ شركة أبل الأمريكية في الإصدار الأحدث من نظام التشغيل الجديد لهواتف أيفون ios 17 الذي كشفت عنه في مؤتمر المطورين السنوي، تغييرًا ملحوظًا في متجر التطبيقات "آب ستور".

ويتمثل التغيير الجديد في متجر تطبيقات أبل في وجود عداد زمني يوضح الوقت اللازم لتحميل التطبيق من متجر "آب ستور" على هاتفك، بمجرد بدء تشغيله.

فعندما يتم النقر على زر التطبيق "Get" في قائمة التطبيق ويظهر رمز التحميل الدائري، يتم عرض الوقت المتبقي لاكتمال التحميل بجانبه بالدقائق والثواني.

وإذا كان من المحتمل أن يستغرق التثبيت لحظة وجيزة فقط، فلن يتم عرض الوقت المتبقي، بحسب ما أورده موقع "macrumors" التقني.

ومن الواضح أن الوقت الذي يستغرقه تنزيل تطبيق معين سيعتمد على سرعة الإنترنت للمستخدم وحجم ملف التطبيق، ولهذا السبب قد يرى المستخدمون فقط المدة التي سيستغرقها التنزيل بمجرد بدء التنزيل وإنشاء اتصال خادم متجر "آب ستور".

ومع ذلك، فإنه يمنح المستخدمين فكرة أكثر دقة عن المدة التي من المحتمل أن يستغرقها التنزيل أكثر من رمز التنزيل الدائري.

ويمكن للمستخدمين دائمًا اختيار إلغاء التنزيل من خلال النقر على زر الإلغاء داخل الرمز الدائري إذا تم اعتبار الوقت المتبقي طويلًا جدًّا، برأيهم.