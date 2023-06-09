منتج جديد يدفع لناشري الأخبار لإبراز محتواهم في غوغل

والمنتج الجديد يسمى "Google News Showcase"، وأعلن عنه لأول مرة في 2020، وتم تقديمه منذ ذلك الحين في أكثر من 20 دولة، ولكن لم يظهر بعد في أمريكا وسط جهود متعثرة للتفاوض مع بعض الناشرين.

ووفق الصحيفة، فإن "غوغل تقوم بالدفع للشركاء المشاركين لتزويد القراء بوصول محدود إلى المحتوى المحمي بنظام الاشتراك لمستخدمي News Showcase".

وبينت أن هذه الخدمة تسمح للناشرين باختيار قصصهم وتقديمها، على خدمة "Google News" في أجهزة أندرويد والأجهزة المحمولة التابعة لشركة أبل.

وواجه العملاق الأمريكي، خلال السنوات الأخيرة، انتقادات من مؤسسات إخبارية كبرى في الولايات المتحدة؛ لاستخدامها محتوى الأخبار في منتجاتها دون الدفع للناشرين الذين يقدمونها.

لكن من المتوقع أن تدفع الشركة بحسب النظام الجديد أموالًا لأكثر من 150 منفذًا إخباريًا داخل الولايات المتحدة.

وكانت دول مختلفة حول العالم أقرت أو تفكر في تشريعات لمساعدة الناشرين في الحصول على مدفوعات من شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك غوغل وفيسبوك بزيادة بنسبة 0.37 في المئة لإبراز محتواها.