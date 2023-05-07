هل يوقف قرار الرئيس بايدن الحرب في السودان؟

بعد يومين من اندلاع الحرب في شوارع الخرطوم صباح 15 أبريل 2023، صرحت السفارة الأمريكية بالخرطوم أنها لا تجد سبباً لإجلاء السفير وطاقمها الدبلوماسي، فضلاً عن الرعايا الأمريكيين.

كثيرون فهموا ذلك على أنه تأكيد بأن القتال محدود ومحسوب، ولكن بعد أيام قلائل شرعت أمريكا في عمليات إجلاء واسعة، وحطت طائرات مروحية داخل السفارة بالخرطوم لتجلي الدبلوماسيين، ثم تبعتها بقية الدول، ويكاد السودان يكون الآن دولة خالية من الأجانب، بمن فيهم من السودانيين حاملي الجنسيات الأخرى.

وأغلقت السفارة الأمريكية بالخرطوم أبوابها تماماً دون نقل نشاطها إلى أية عاصمة اخرى، مثلما فعلت الحكومة البريطانية التي نقلت سفارتها إلى أديس أبابا، للإبقاء على اتصالها مستمراً عن كثب مع الأوضاع السودانية.

وظل تواصل الإدارة الأمريكية مع الشأن السوداني محصوراً في تصريحات وزير الخارجية أنتوني بلينكن واتصالاته الهاتفية بالبرهان ودقلو.

واعتبر خبراء الدبلوماسية أن الموقف الأمريكي يبرهن على تدني الشأن السوداني في ذروة انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بملفات عالمية ساخنة، مثل الحرب الروسية الأوكرانية والصين وإيران وغيرها.