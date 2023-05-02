السودان.. قصة "تحية" المأساوية من دارفور

خرجت تحية يحيى، (14) عاماً، من منزلها لجلب الماء من بئر قريب، لكنها لم تعد لمنزلها كما ذهبت.

واعتادت تحية الذهاب كل صباح لإحضار الماء لأسرتها المكونة من 13 فرداً، بسبب عدم توصيل مياه الشرب إلى المنازل.

وعادت تحية هذه المرة على نقالة حملتها إلى مستشفى يعج بعشرات القتلى والجرحى.

وتسكن الطفلة مع أسرتها في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، وهي منطقة لطالما اشتهرت بالحروب والنزاعات.