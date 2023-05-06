شابة سودانية تروي تفاصيل رحلة هروبها "الصعبة" من نيالا إلى سنار بسبب الحرب

"تركتُ دراستي وبيتي وهربت مع زوجي إلى ولايتي التي تركتها منذُ 6 أعوام"، بهذه الكلمات بدأت العشرينية أمل الأمين حديثها لـ"إرم نيوز"، عن رحلتها بحثًا عن "الحياة" وهربًا من "الموت" جراء اشتباكات تشهدها مدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور، حيثُ كانت تقطن وزوجها.

وقالت أمل، إنها خرجت من منزلها، الواقع بالقرب من محلية الولاية حوالي الساعة الثالثة فجرًا، بعد أن عمّت أصوات الرصاص أرجاء المدينة مع ارتفاع صرخات نساء الحي.

وأمل، البالغة من العمر 24 عاما، هي طالبة في جامعة نيالا، وتسكن مع زوجها عادل مكي، وينحدر أصلهما من ولاية سنار، لكن ظروف العمل أجبرتهما على الهجرة من سنار إلى جنوب دارفور وتحديدا مدينة نيالا.