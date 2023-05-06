أخ يحاصر شقيقه.. قصة مؤلمة من الصراع العسكري في السودان

هذه المأساة ظلت تعايشها أسرة ناظر قبيلة "الفلاتة" إحدى أكبر القبائل في إقليم دارفور، منذ 15 نيسان/ إبريل الماضي، حينما اندلعت المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم.

محمد أحمد السماني، وهو ضابط برتبة رائد في الجيش السوداني، متزوج وأب لخمسة أطفال، بينما شقيقه علي صغير السن لم يتزوج بعد، كحال غالب جنود قوات الدعم السريع.

وقد وجد هذان الشقيقان اللذان كانا يسكنان في منزل واحد، نفسيهما فجأة وجها لوجه في حرب ضروس مزقت المجتمع السوداني بين قواته الأمنية التي كانت بالأمس مكونا عسكريا واحدا.

"حرب لعينة"

يروي الدكتور محمد الأمين أحمد الفاتح شقيق ضابطي الجيش والدعم السريع، ما تعيشه الأسرة حيال ما أسماه بالكابوس الذي أصبح حقيقة ماثلة منذ 3 أسابيع.

يقول الأمين" لـ"إرم نيوز"، إن "شقيقيه مشاركان في هذه الحرب اللعينة، حيث يتمركز ضابط الجيش، داخل القيادة العامة، فيما يقف ضابط الدعم السريع خارجها".

وأشار إلى أن الاثنين كانا يسكنان في منزل واحد قبل بدء هذه الحرب.

وتابع: "نحن كأسرة مشتتون بين الاتنين. هذه الحرب عبثية ويجب أن تتوقف اليوم قبل الغد لأنها ببساطة بين أبناء البيت الواحد، فلا منتصر فيها، بل الكل خاسر".

وأكد الأمين أن شقيقيه لم يعودا إلى المنزل منذ اليوم الأول للحرب، ولم يتمكنا حتى من تهنئة أهلهما بمناسبة عيد الفطر المبارك الماضي.

وأشار إلى سقوط شظايا غارة جوية على منزله، ما تسببت في إصابات طفيفة لزوجته وأبنائه، وحرق جزئي للمنزل.