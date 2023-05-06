أطباء السودان: 479 قتيلا و2518 جريحا منذ بدء الاشتباكات

وأضافت اللجنة: "يوجد العديد والكثير من الإصابات والوفيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد".

وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات إلى 479 و2518 إصابة.

وأكد بيان اللجنة، إلى استمرار توقف جميع المستشفيات والمرافق الصحية في مدينة الجنينة في ولاية غرب دارفور غرب البلاد، معلنة عن حصر 100وفاة منذ 24 نيسان/ إبريل بينما لا يوجد حصر دقيق لعدد الإصابات حتى الآن.

وقُتل مئات الأشخاص وفرّ مئات الآلاف من منازلهم في السودان منذ أن بدأت المعارك بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع قبل ثلاثة أسابيع.