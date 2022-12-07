الصين.. شريك بلا شروط سياسية أو أجندات إيديولوجية

يخطئ مَن يرى في زيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للرياض، ومحادثاته مع المسؤولين السعوديين ولقاءاته بزعماء ومسؤولي دول المنطقة على هامش هذه الزيارة، تبدلاً في التحالفات، إنما هو مظهر من مظاهر حرب منافسة باردة تدور رحاها هذه المرة فوق منطقة هي الأكثر جاذبية، موقعاً، وموارد، ومستقبلاً.

فالسعودية لم تبدأ علاقاتها بالصين للتو، فقد تطورت هذه العلاقات خلال السنوات الماضية بشكل لافت، إن على صعيد تبادل الزيارات أو على صعيد الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري، فباتت الصين من أبرز شركاء المملكة تجاريا وتكنولوجيا، وأكبر المستوردين لنفطها ومواردها الهيدروكربونية.

وقد أظهرت التجربة الماضية أن الصين شريك مريح، فهو لا يفرض في علاقاته الخارجية أي شروط سياسية، وليس معنيا بنشر أي برامج إيديولوجية، خاصة أنه قد تخلى عن كثير من إيديولوجيته الشيوعية، وأشاع اقتصاد السوق داخل الصين نفسها، كرمى لعين التحديث الاقتصادي والتطور التكنولوجي.