اتفاقات مبدئية بأكثر من 29.26 مليار دولار خلال القمة السعودية الصينية

وذكرت "واس" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور المملكة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحسب الوكالة، ستنعقد خلال فترة الزيارة قمة سعودية صينية في العاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.