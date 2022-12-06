اتفاقات مبدئية بأكثر من 29.26 مليار دولار خلال القمة السعودية الصينية
قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توقيع اتفاقات مبدئية بأكثر من 110 مليارات ريال (29.26 مليار دولار) خلال قمة سعودية صينية هذا الأسبوع.
وتنعقد القمة خلال زيارة للرياض يبدأها الرئيس الصيني شي جين بينغ، غدًا الأربعاء، وتستمر يومين.
وذكرت "واس" في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور المملكة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وبحسب الوكالة، ستنعقد خلال فترة الزيارة قمة سعودية صينية في العاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأكدت الوكالة أن الدعوة تأتي تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.
وأوضحت الوكالة، أن برنامج زيارة الرئيس الصيني سيتضمن عقد قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدول العربية.
وأشارت إلى أنه ستتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.