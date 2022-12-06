الرئيس الصيني في الرياض غدًا لعقد قمة مع الملك سلمان

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيزور المملكة بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من 7 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وبحسب الوكالة، ستنعقد خلال فترة الزيارة قمة سعودية صينية في العاصمة الرياض، برئاسة العاهل السعودي وبحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكدت الوكالة أن الدعوة تأتي تعزيزًا للعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية المتميزة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية الصين الشعبية.