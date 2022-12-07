العرب والصين في قمة تعزيز العلاقات.. والدفاعات الروسية "ضعيفة" أمام الهجمات الأوكرانية

قمة تعزيز العلاقات

اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن القمة العربية الصينية المقرر انطلاقها بعد غد الجمعة، في العاصمة السعودية، الرياض، بمثابة دليل على تنامي الدور الصيني في الشرق الأوسط، وعلى تعميق العلاقات مع دول الخليج التي نمت إلى ما هو أبعد من النفط.

ومن المقرر أن يسافر الزعيم الصيني، شي جين بينغ، إلى الرياض اليوم، الأربعاء، لعقد سلسلة من الاجتماعات التي تجمع رؤساء دول من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يحضر الرئيس الصيني ثلاث قمم، قمة "سعودية-صينية"، و"خليجية-صينية"، و"عربية-صينية".

وقالت الصحيفة إن رحلة شي – وهي التي تستغرق ثلاثة أيام - تهدف إلى تعميق العلاقات الصينية مع منطقة الخليج منذ عقود، التي بدأت بشكل ضيق كمحاولة لتأمين النفط، ومنذ ذلك الحين تطورت إلى علاقة أكثر تقدماً شهدت مبيعات الأسلحة ونقل التكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية، مشيرة إلى أن "الدول الخليجية ترى الصين أفضل شريك لها".