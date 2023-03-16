ماذا قال شمخاني بعد زيارته للإمارات؟

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في لقاء مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، أن زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة منطلق لبدء فصل جديد في العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية بين البلدين.

ونقلت وكالة أنباء "نور نيوز" الإيرانية عن شمخاني تشديده خلال زيارته إلى الإمارات واجتماعه مع نظيره الإماراتي على أن "التعاون والتقارب في منطقة الخليج يجب أن يحل محل الخلاف والعداء".

وأضاف شمخاني: "نسعى من أجل التغلب على التحديات القائمة التي لا يصب استمرارها في مصلحة أي دولة في المنطقة وينبغي استبدال العداء والتباعد بالتعاون والتقارب".

وقال شمخاني إن وجود خلافات وانعدام ثقة بين دول المنطقة الإستراتيجية للخليج يشكل عقبة خطيرة أمام التنمية الاقتصادية للمنطقة وطمع الأعداء من خارج المنطقة.

وتابع شمخاني: "بالنظر إلى الأسس المناسبة التي تم وضعها منذ عام لتطوير العلاقات بين إيران والإمارات العربية المتحدة فإنني أعتبر هذه الرحلة بداية مفيدة للبلدين لدخول مرحلة جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية".