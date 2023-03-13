وزير الخارجية السعودي: فتح صفحة جديدة مع إيران يقتضي الالتزام بما تم الاتفاق عليه

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن اتفاق المملكة مع إيران "لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين، معتبرًا أن من أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي.

وأوضح بن فرحان في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن "هذا الاتفاق، جاء برعاية ووساطة جمهورية الصين الشعبية، بعد جولات عدة من المباحثات على مدى العامين الماضيين في كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان الشقيقتين. والمملكة العربية السعودية ماضية في مسار التهدئة وخفض التصعيد استشعارًا لدورها ومسؤوليتها في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".







