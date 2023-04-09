وفدا السعودية وعُمان يلتقيان المشاط في صنعاء
تداولت وسائل إعلام يمنية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للقاء الوفدين السعودي والعُماني مع القيادي الحوثي مهدي المشاط الذي جرى، اليوم الأحد، في القصر الجمهوري في صنعاء.
وتُظهر الصور مصافحة سفير السعودية لدى اليمن محمد آل جابر والمشاط.
وبدأت زيارة الوفدين السعودي والعُماني إلى صنعاء، السبت، لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام.
وخلال اللقاء الذي جرى في صنعاء، قدَّم رئيس الوفد السعودي سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، الشكر لسلطنة عُمان على دورها المهم، وجهودها الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن، وحرصها على دعم السلام والاستقرار في اليمن، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.
وتعد زيارة المسؤولين السعوديين إلى صنعاء مؤشرًا على إحراز تقدم في المحادثات، في حين تمضي هذه المحادثات بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة.
وقال مصدران مشاركان في المحادثات في وقت سابق، إنه في حال التوصل إلى اتفاق فربما تعلن عنه الأطراف المتحاربة في اليمن قبل عطلة عيد الفطر، التي تبدأ في 20 أبريل/ نيسان.