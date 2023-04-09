وفدا السعودية وعُمان يلتقيان المشاط في صنعاء

وبدأت زيارة الوفدين السعودي والعُماني إلى صنعاء، السبت، لإجراء محادثات مع الحوثيين ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام.

وخلال اللقاء الذي جرى في صنعاء، قدَّم رئيس الوفد السعودي سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، الشكر لسلطنة عُمان على دورها المهم، وجهودها الكبيرة في إطار إحلال السلام في اليمن، وحرصها على دعم السلام والاستقرار في اليمن، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.