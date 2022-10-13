مقتل 17 جندياً سورياً في تفجير حافلة بريف دمشق

لقي 17 جندياً من الجيش السوري مصرعهم إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية كانت تقلّهم في محافظة ريف دمشق.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن ركاب الحافلة هم جنود يتبعون لفرقة يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، في إشارة إلى الفرقة الرابعة في الجيش السوري.

وأوضح أن الانفجار هز منطقة الصبورة في ريف دمشق، ونجم عن استهداف حافلة مبيت عسكرية بعبوة ناسفة على طريق الصبورة.

ورجح المرصد ارتفاع عدد القتلى لوجود جرحى بعضهم في حالة خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.