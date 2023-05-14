مسؤولو الانتخابات يعدون الأصوات في مركز اقتراع في إسطنبول.
مسؤولو الانتخابات يعدون الأصوات في مركز اقتراع في إسطنبول.

الانتخابات التركية.. لماذا زادت نسبة مشاركة الناخبين؟

خالد الصالح
خالد الصالح

أظهرت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات التركية في الداخل زيادة بمعدل 7.4%، كما زادت نسبة المشاركة في الخارج بمعدل 3.3% عن انتخابات العام 2018.

ويعود ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات في الداخل والخارج إلى عاملين رئيسين، بحسب مركز ترندز للبحوث والاستشارات.

في الداخل التركي، أدى التقارب بين المتنافسين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو، الذي أظهرته استطلاعات الرأي في المراحل السابقة لبدء التصويت، إلى زيادة اهتمام الناخبين من الطبقة الوسطى والمتعلمين بالمشاركة في التصويت.

وبحسب المركز، فإن السبب الثاني يعود لنشاط حزب "العدالة والتنمية" في الخارج، حيث ساعد الحزب في حشد وتنظيم الناخبين في الخارج بصورة كبيرة، وأظهرت تقارير مدى اهتمامه بالناخبين الأتراك في ألمانيا، وتسهيل وصولهم إلى مقر التصويت.

بلغت نسبة المشاركة في الخارج 53.4% بمعدل زيادة بلغ 3.3% عن الانتخابات السابقة العام 2018.
مسؤولو الانتخابات يعدون الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع
مسؤولو الانتخابات يعدون الأصوات بعد إغلاق مراكز الاقتراع

نتائج التصويت في الخارج

· هناك نحو 3.4 مليون ناخب تركي في الخارج من بين 64 مليون مواطن تركي مسجلين في جداول الانتخابات يحق لهم التصويت.

· بلغت نسبة المشاركة في الخارج 53.4% بمعدل زيادة بلغت 3.3% عن الانتخابات السابقة العام 2018.

· تقع نسبة 33% من أصوات الأتراك في الخارج في ألمانيا، وذلك بواقع 1.5 مليون ناخب، وأظهرت النتائج بعد فرز 3.9% من الأصوات تقدم أردوغان بنسبة 64.8% مقابل 33.1% لأوغلو.

· يوجد نحو 134 ألف ناخب تركي في الولايات المتحدة، وأظهرت النتائج بعد فرز 6% من الأصوات تقدم أوغلو بنسبة 87.9% مقابل 17.4% لأردوغان.

· يوجد نحو 379 ألف ناخب في فرنسا، وأظهرت نتائج الفرز حتى الآن تقدم أردوغان بنسبة 60.17% مقابل 38.4% لأوغلو.

مسؤولو الانتخابات يعدون الأصوات في مركز اقتراع في إسطنبول.
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