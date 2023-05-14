الانتخابات التركية.. لماذا زادت نسبة مشاركة الناخبين؟

أظهرت نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات التركية في الداخل زيادة بمعدل 7.4%، كما زادت نسبة المشاركة في الخارج بمعدل 3.3% عن انتخابات العام 2018.

ويعود ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات في الداخل والخارج إلى عاملين رئيسين، بحسب مركز ترندز للبحوث والاستشارات.

في الداخل التركي، أدى التقارب بين المتنافسين الرئيسين رجب طيب أردوغان، وكمال كليجدار أوغلو، الذي أظهرته استطلاعات الرأي في المراحل السابقة لبدء التصويت، إلى زيادة اهتمام الناخبين من الطبقة الوسطى والمتعلمين بالمشاركة في التصويت.

وبحسب المركز، فإن السبب الثاني يعود لنشاط حزب "العدالة والتنمية" في الخارج، حيث ساعد الحزب في حشد وتنظيم الناخبين في الخارج بصورة كبيرة، وأظهرت تقارير مدى اهتمامه بالناخبين الأتراك في ألمانيا، وتسهيل وصولهم إلى مقر التصويت.