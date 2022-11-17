مؤتمر "ظل المتوسط 2022" يدعو لاستئناف عملية السلام في ليبيا

أكد مؤتمر "ظل المتوسط 2022" المنعقد في العاصمة الإيطالية روما على الحاجة إلى تجاوز حالة الجمود السياسي في ليبيا واستئناف عملية السلام، وصولًا إلى انتخابات بقواعد واضحة، حسبما ذكرت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء.

وخلصت مجموعة العمل، التي أدارها، يوم الأربعاء، الإيطالي أومبرتو بروفاتسيو، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، إلى الدعوة إلى استئناف عملية السلام في ليبيا وصولًا إلى إجراء انتخابات وفقًا لقواعد إرشادية واضحة، مشددًا على الحاجة إلى تجاوز المأزق السياسي الحالي.

وحضرت المناقشات أليسيا ملكانغي، الأستاذة بجامعة لا سابينزا في روما؛ وتوماس فولك من مؤسسة كونراد أديناور؛ وتيم إيتون، الباحث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن.

وأكد بروفاتسيو أن اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به في ليبيا، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، والانتعاش الأخير في إنتاج النفط "عناصر إيجابية"، لكن "نفس المشاكل لا تزال تحت البساط" ودون "تدخلات هيكلية"، ممّا يجعل ليبيا في مواجهة خطر المرور بـ"فترة جديدة من عدم الاستقرار".

كما حذّر أومبرتو بروفاتسيو من أن "ليبيا تواجه خطر الانزلاق في مرحلة جديدة من الاضطرابات".

من جهته، دعا المبعوث الأممي الجديد في ليبيا، عبد الله باتيلي، إلى "تقديم خطة جديدة يجب أن تنتقل من النموذج الحالي القائم على معضلة الدستور الانتخابي: أيهما يجب القيام به أولًا؟ وتعزيز الآليات القائمة التي تعمل، ولكن دون معالجة المشاكل الهيكلية في ليبيا، ليس فقط من وجهة نظر عسكرية ونفطية، ما يعني أن التغييرات التي شوهدت حتى الآن تخاطر بأن تظل سطحية، بينما يظل كل شيء كالنار تحت الرماد".

يشار إلى مجموعة العمل بشأن "المأزق السياسي في ليبيا وتداعياته في منطقة الساحل" تأتي ضمن مؤتمر "ظل المتوسط 2022" (Shade Med 2022) الذي انطلقت أعماله في روما، يوم الثلاثاء، وتنظمه عملية الاتحاد الأوروبي البحرية المعروفة اختصارًا بـ"إيريني".