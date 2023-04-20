إسبانيا تشيد بدور المغرب في مواجهة الهجرة غير الشرعية

أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدور سانشيز بالدور الذي يلعبه المغرب كحليف "أساسي" في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني إن المغرب "حليف أساسي لأمننا وللهجرة المنظمة الى بلادنا والقارة الأوروبية".

وأضاف "أعتقد أن الأرقام تتحدث عن نفسها: الممر الأطلسي (في اتجاه أرخبيل جزر الكناري) هو الطريق الوحيد إلى أوروبا" حيث يسجل عدد المهاجرين غير الشرعيين "تراجعا، في خضم زيادة عامة في حجم الهجرة غير الشرعية نحو القارة الأوروبية".