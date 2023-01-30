إيران تستدعي القائم بأعمال سفارة أوكرانيا على خلفية هجوم أصفهان

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في طهران، لشرح ما وصفتها مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك بشأن القصف الذي تعرض له موقع عسكري بمحافظة أصفهان وسط إيران.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن وزارة الخارجية استدعت اليوم الإثنين القائم بالأعمال الأوكراني إلى وزارة الخارجية لشرح مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك.

وكان مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، قد غرَّد في تعليقه على القصف الذي تعرض له الموقع العسكري الإيراني في اصفهان، قائلا: "منطق الحرب مميت ولا يطاق ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض".