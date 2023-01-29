نائب إيراني يتهم إسرائيل بالهجوم على موقع عسكري في أصفهان

رجح عضو البرلمان الإيراني، حسين ميرزايي، وقوف إسرائيل وراء الهجمات التي استهدفت، ليلة أمس السبت، موقعًا عسكريًا في محافظة أصفهان وسط إيران.

وقال ميرزايي في حديث لموقع "خبر فوري" الإيراني، إن "آثار أقدام إسرائيل في هجمات الطائرات بدون طيار الليلة الماضية في أصفهان، واضحة".

وأضاف أن "الهجوم نفذ مساء أمس في أصفهان بعدة طائرات مسيرة، ودمرتها دفاعاتنا في الجو بشكل كامل، ولم تلحق أي ضرر بالمجمع التابع لوزارة الدفاع".