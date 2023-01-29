نائب إيراني يتهم إسرائيل بالهجوم على موقع عسكري في أصفهان
رجح عضو البرلمان الإيراني، حسين ميرزايي، وقوف إسرائيل وراء الهجمات التي استهدفت، ليلة أمس السبت، موقعًا عسكريًا في محافظة أصفهان وسط إيران.
وقال ميرزايي في حديث لموقع "خبر فوري" الإيراني، إن "آثار أقدام إسرائيل في هجمات الطائرات بدون طيار الليلة الماضية في أصفهان، واضحة".
وأضاف أن "الهجوم نفذ مساء أمس في أصفهان بعدة طائرات مسيرة، ودمرتها دفاعاتنا في الجو بشكل كامل، ولم تلحق أي ضرر بالمجمع التابع لوزارة الدفاع".
وأشار النائب الإيراني إلى أن "هناك تكهنات قوية بأن هجوم الليلة الماضية في أصفهان كان من عمل جهاز التجسس الصهيوني، وعلينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانوا يتحملون المسؤولية أم لا".
وحتى الآن لم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا تابعًا لوزارة الدفاع الإيرانية في محافظة أصفهان.
وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان لها أن ثلاث طائرات مسيرة صغيرة استهدفت موقعًا عسكريًا في محافظة أصفهان، مشيرة إلى إسقاط تلك الطائرات المسيرة.
وقالت الوزارة إن الهجمات لم توقع ضحايا، وخلفت أضرارًا بسيطة في سقف المبنى العسكري.