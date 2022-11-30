إيران.. الإعدام لـ 4 أشخاص بتهمة "التعاون" مع الموساد

وتابع البيان أنه "بحسب الحكم النهائي الصادر عن المحكمة العليا، فقد حكم بالإعدام على المتهمين في الصفوف من الأول إلى الرابع من القضية، وهم حسين أردوخان زاده، وشاهين إيمان محمود آباد، وميلاد أشرفي آتابتان، ومنوشهر شهبندي بجندي".

كما أشار بيان السلطة القضائية الإيرانية إلى أنه "حكم على ثلاثة متهمين آخرين بالسجن من خمس إلى عشر سنوات بناء على جرائم مثل ارتكاب جريمة ضد أمن البلاد، والمساعدة في الاختطاف وحيازة الأسلحة".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني اعتقال هذه الشبكة التي تضم 10 أشخاص في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب البلاد.

وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية إن "هذه العصابة تابعة لتنظيم حزب كوملة الكردستاني المعارض للنظام الإيراني"، لكن حزب كوملة الكردستاني، نفى هذا الادعاء، مؤكداً اعتقال عدد من أعضائه في البلاد.

وأصدر القضاء الشهر الماضي، حكما بإعدام 4 منهم دون ذكر أسمائهم آنذاك.