وكالة إيرانية: الموساد قام بتصفية 6 ضباط بتهمة التعاون مع طهران

زعمت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قام بتصفية 6 من ضباطه، بطرق مختلفة، بتهمة التعاون مع إيران بعد فشل تنفيذ عملية تخريبية في محافظة أصفهان وسط إيران.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني إيراني قوله، إن "الموساد الإسرائيلي وبعد فشله في تنفيذ عملية تخريبية داخل مركز صناعي في محافظة أصفهان قبل فترة، قام بتصفية 6 من ضباطه لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية الإيرانية".

وأضاف المصدر أن الضباط الستة هم: تومر ايكس، وآيا لون شابیرا، وشارون سمول، وشایلي وست لند، وأوفك أهارون، وإيتامار هرار... جميعهم قتلوا على يد الموساد بعد إجراء التحقيقات معهم.