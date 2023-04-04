قبل يوم من محاكمته.. ترامب يلجأ لتود بلانش

لجأ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل يوم واحد من محاكمته المرتقبة في مانهاتن الثلاثاء، إلى إضافة عضو جديد في فريق دفاعه وهو المدعي العام السابق تود بلانش.

وبذلك سينضم بلانش إلى جانب كل من سوزان آر نيكليس وجوزيف تاكوبينا، للدفاع عن ترامب بعد توجيه لائحة اتهام يتوقع أن يتم الكشف عنها اليوم.