ترامب يخطط لجني الملايين من صورة المحاكمة

يخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لجني ملايين الدولارات لحملته الرئاسية من الصورة الرمزية لمحاكمته، حيث يعتقد أنها ستصبح الصورة "الأكثر شهرة في التاريخ.''

وبحسب صديق مقرب من ترامب سيتم لصق الصورة على أكواب القهوة والشاي والملصقات والقمصان والأعلام لبيعها على نطاق واسع.

وتابع المصدر أن: "الخطط موضوعة لتقديم هذه المعروضات على موقع ترامب الرسمي.. نأمل أن تكون هذه العناصر معروضة للبيع في غضون 48 ساعة من توجيه الاتهام إليه."

وقال مصدر مقرب من ترامب إن أموال التبرعات بدأت تتدفق على خزائن حملة إعادة انتخابه منذ وجهت هيئة محلفين كبرى في مانهاتن اتهامات له بعد تحقيق حول دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة ديلي ميل أنه كان هناك أكثر من 4 ملايين دولار من التبرعات ويبدو أننا سنجمع 5 ملايين دولار بنهاية نهاية هذا الأسبوع، مضيفا: "التبرعات تتدفق من كل ولاية في أمريكا".