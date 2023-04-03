ترامب يتوجه لنيويورك وتحذير من أي شغب خلال محاكمته

حذر المدعي العام لنيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، من اللجوء إلى أي أعمال شغب خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء.

وتحرك موكب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من فلوريدا إلى المطار للتوجه بعد ذلك إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة وإجراء التحقيق.

من جهته، حذر عمدة نيويورك من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أياً كان".

وقال آدمز خلال مؤتمر صحفي عشية مثول ترامب أمام المحكمة: "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدًا، رسالتنا واضحة وبسيطة: (تحكّموا بأنفسكم)".

وبدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد لمواجهة أي حوادث.