ترامب يتوجه لنيويورك وتحذير من أي شغب خلال محاكمته
حذر المدعي العام لنيويورك الأمريكية، اليوم الإثنين، من اللجوء إلى أي أعمال شغب خلال محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، الثلاثاء.
وتحرك موكب الرئيس الأمريكي السابق ترامب من فلوريدا إلى المطار للتوجه بعد ذلك إلى نيويورك للمثول أمام المحكمة وإجراء التحقيق.
من جهته، حذر عمدة نيويورك من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أياً كان".
وقال آدمز خلال مؤتمر صحفي عشية مثول ترامب أمام المحكمة: "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا غدًا، رسالتنا واضحة وبسيطة: (تحكّموا بأنفسكم)".
وبدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.
ومن المتوقع حدوث احتجاجات في هذه المواقع وتعهدت الشرطة بالاستعداد لمواجهة أي حوادث.
ويواجه ترامب اتهامات بدفع رشوة لشراء صمت نجمة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016 في ظل تشديد الإجراءات الأمنية في مانهاتن.
وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية. ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن غدا الثلاثاء. وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.
ولم يتم الكشف عن التهم المحددة الواردة في لائحة الاتهام أمام هيئة المحلفين الكبرى. ومثول ترامب غدا الثلاثاء هو أول ظهور للرئيس السابق أمام المحكمة في القضية.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء الأحد، قال ترامب إنه يعتزم مغادرة منتجعه مار الاجو في بام بيتش بولاية فلوريدا إلى برج ترامب في مانهاتن قبل التوجه إلى قاعة المحكمة صباح الثلاثاء.
وقضية نيويورك واحدة فحسب من التحقيقات التي تواجه ترامب الذي يرشح نفسه مرة أخرى للرئاسة.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كل من تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.