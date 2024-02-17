الكونغو الديمقراطية.. قتال عنيف وأزمة إنسانية

أدى تصاعد القتال في شرق الكونغو الديمقراطية في الأيام الأخيرة إلى تفاقم الوضع الإنساني في مقاطعة شمال كيفو، وفر عشرات الآلاف من المدنيين من القتال الدائر حول ساكي باتجاه غوما، عاصمة الإقليم التي باتت تعيش وضعا إنسانيا كارثيا.

ووفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فر 135000 شخص من مدينة ساكي في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال أسبوع واحد بحثاً عن ملجأ في غوما، وتجمع المدنيون في الكنائس والمدارس ومخيمات النازحين المكتظة أصلاً، في ظروف صعبة للغاية، كما تقول إذاعة فرنسا الدولية في تقرير لها.

وأوضح ستيفن جويتغيبور، رئيس بعثة أطباء بلا حدود في غوما، أنّ النازحين "بشكل عام، هم نساء وأطفال ولكن في بعض الأحيان يكونون أطفالاً بمفردهم".

وأضاف أنّه "في بعض الأحيان، هؤلاء هم الأطفال الذين يعيشون في مجموعة ربة أسرتها فتاة صغيرة عمرها بين 12 و14 سنة تعتني بإخوتها وأخواتها".