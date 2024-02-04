نزوح جديد بعد معارك عنيفة في الكونغو الديمقراطية

تسببت معارك عنيفة اندلعت بين عناصر حركة 23 مارس (إم23) والقوات الكونغولية، الأحد، بعمليات نزوح جديدة لسكان مذعورين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفق ما أكدت مصادر متطابقة في إقليمي شمال وجنوب كيفو.

وأفادت المصادر بأنّ المتمردين الناشطين منذ أكثر من عامين في شمال كيفو سيطروا، مساء الجمعة، على بلدة شاشا الواقعة على الطريق الوطني رقم 2، الرابط بين عاصمتي الإقليمين غوما وبوكافو، والممتدة على طول الضفة الغربية لبحيرة كيفو المتاخمة لرواندا.

وأكد ممثل المجتمع المدني ديلفين بيريمبي أن "بلدة مينوفا، الواقعة جنوباً على هذا الطريق، تستقبل موجات من النازحين الفارين بسبب تقدّم المتمردين"، موضحا أن "النازحين القادمين من قرى منطقة ماسيسي شمال كيفو يلجؤون إلى عائلات مضيفة، ومدارس وكنائس، وما زال آخرون على الطريق".

وقال صحافي عبر محطة إذاعية محلية في مينوفا: "لم يذهب المسيحيون إلى القداس الأحد؛ بسبب الخوف الذي ينتشر ويشل الأنشطة".

وقال نيكولا كاليندا، مسؤول محلي في باهوندي في منطقة ماسيسي: "تحتل حركة ام23 شاشا، ومن المستحيل عملياً العبور إلى مينوفا بالسيارة، ولا حتى بالدراجة النارية".