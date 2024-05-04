رئيس مجلس النواب الأمريكي يقترح سحب تأشيرات الطلبة المتظاهرين الأجانب

اقترح رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اليوم السبت، مصادرة تأشيرات الطلبة الأجانب المشاركين بالمظاهرات الداعمة لفلسطين.

وقال جونسون، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن "الجمهوريين في مجلس النواب يستعدون للضغط على الجامعات لوقف العنف والدمار الناجمين عن احتجاجات الطلاب ضد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس".

وأضاف المسؤول الأمريكي أنه "يجب طرح فكرة مصادرة تأشيرات الطلاب الأجانب المشاركين بالمظاهرات من ناحية، وبحث إلغاء الإعفاءات الضريبية للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات من ناحية أخرى".