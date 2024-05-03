اعتقال أكثر من 2200 متظاهر منذُ بدء احتجاجات الجامعات الأمريكية
اعتُقل أكثر من 2200 متظاهر على خلفية الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأمريكية، بشأن حرب غزة، بحسب إحصائيات لـ"إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وانتشرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة، وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل في عدد من الجامعات الأمريكية، خلال الأسبوعين الماضيين، منذ أن استدعى مسؤولو جامعة كولومبيا الشرطة لإزالة مخيم في حرم الجامعة بمدينة نيويورك.
وأظهرت لقطات مصورة مخيماً أقامه الطلاب في إحدى ساحات الحرم الجامعي بجامعة واشنطن في سياتل؛ تأييدا للفلسطينيين في غزة.
كما أظهرت لقطات مصورة التقطها شاهد عيان المتظاهرين، وهم يواجهون الشرطة في جامعة ولاية بورتلاند، وسط مشاهد متوترة في الحرم الجامعي الأمريكي بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.
وجرى القبض على ما لا يقل عن 12 شخصا خلال المواجهات، من بينهم أربعة طلاب، وفقا لمكتب شرطة بورتلاند.
تسلسل الاحتجاجات
في الـ17 من نيسان/أبريل الماضي، طلاب جامعة كولومبيا يقيمون مخيما للتضامن مع غزة في حرم الجامعة في مانهاتن، وفي اليوم الذي يليه اعتقال أكثر من 100 محتج مناصر للفلسطينيين في كولومبيا، بعد أن طلبت رئيسة الجامعة نعمت شفيق من شرطة نيويورك إخلاء المخيم.
وفي الـ22 من الشهر ذاته، اعتقلت الشرطة مئات الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل في كونيتيكت وجامعة نيويورك في مانهاتن، بعد أن علقت جامعة كولومبيا الدراسة في ظل التوترات.
وفي الـ24 من الشهر نفسه، واجهت شرطة مكافحة الشغب محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة تكساس، واعتقلت 57 شخصا لاتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير.
وفي الـ27 من الشهر ذاته، زادت أعداد المعتقلين لتصل إلى أكثر من 1000 في الجامعات؛ إذ استدعى المسؤولون الشرطة لإزالة المخيمات في الجامعات من ماساتشوستس إلى أريزونا.
وبعد ذلك بيوم، كانت هناك اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين ومحتجين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، بعد أن نظمت مجموعة إسرائيلية أمريكية مؤيدة لإسرائيل احتجاجا مضادا بالقرب من مخيم المؤيدين للفلسطينيين.
ونشبت في الـ29 من الشهر نفسه اشتباكات بين طرفي الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس، بعد أن سجل ناشط طلابي يهودي ما حدث من منعه من دخول مناطق في الحرم الجامعي من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين.
وفي ظل ذلك، أعلنت سلطات جامعة كاليفورنيا أن مخيم الاحتجاج غير قانوني، فيما شرعت كولومبيا بإيقاف دراسة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وفي الـ30 من شهر نيسان، وافق طلبة جامعة براون على إزالة المخيم مقابل تصويت أمناء الجامعة على سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه للحركة الاحتجاجية.
فيما هاجم محتجون مؤيدون لإسرائيل مخيما للتضامن مع غزة في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس؛ ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، من بينهم أربعة صحافيين من طلاب الجامعة.
واعتقلت الشرطة الأشخاص في جامعة كاليفورنيا متعددة التقنيات في هومبولت، في أثناء إخلاء مبانٍ تحصن داخلها محتجون مؤيدون للفلسطينيين.
وفي الأول من أيار/مايو الجاري، اعتقلت شرطة مدينة نيويورك عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يتحصنون داخل مبنى أكاديمي في حرم جامعة كولومبيا، وأزالت الشرطة مخيم الاحتجاج، فيما أخلت في اليوم التالي مخيما للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا-لوس أنجلوس.