اعتقال أكثر من 2200 متظاهر منذُ بدء احتجاجات الجامعات الأمريكية

وأظهرت لقطات مصورة مخيماً أقامه الطلاب في إحدى ساحات الحرم الجامعي بجامعة واشنطن في سياتل؛ تأييدا للفلسطينيين في غزة.

كما أظهرت لقطات مصورة التقطها شاهد عيان المتظاهرين، وهم يواجهون الشرطة في جامعة ولاية بورتلاند، وسط مشاهد متوترة في الحرم الجامعي الأمريكي بين الشرطة والمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين.

وجرى القبض على ما لا يقل عن 12 شخصا خلال المواجهات، من بينهم أربعة طلاب، وفقا لمكتب شرطة بورتلاند.

تسلسل الاحتجاجات

في الـ17 من نيسان/أبريل الماضي، طلاب جامعة كولومبيا يقيمون مخيما للتضامن مع غزة في حرم الجامعة في مانهاتن، وفي اليوم الذي يليه اعتقال أكثر من 100 محتج مناصر للفلسطينيين في كولومبيا، بعد أن طلبت رئيسة الجامعة نعمت شفيق من شرطة نيويورك إخلاء المخيم.