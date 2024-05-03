السيناتور بيرني ساندرز: مظاهرات الجامعات قد تكون "فيتنام بايدن"

اعتبر السيناتور الديمقراطي الأمريكي بيرني ساندرز أن الاحتجاجات التي تجتاح الجامعات الأمريكية، على خلفية حرب غزة، قد تكون "فيتنام بايدن"، في إشارة إلى احتمال إضعافه في الاستحقاق الانتخابي القادم.

وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية قال ساندرز إن موقف بايدن من الحرب في غزة قد يؤدي إلى إعراض الناخبين الشباب عن التصويت له في انتخابات نوفمبر المقبل.

واستحضر السيناتور الأمريكي ما حصل خلال فترة رئاسة ليندون جونسون عندما احتج الطلاب الأمريكيون ضد حرب فيتنام أواخر ستينات القرن الماضي.

وتابع السيناتور الديمقراطي قوله "فيما يتعلق بحملة بايدن أتذكر الماضي، وكما يشير أشخاص آخرون فإن هذه قد تكون فيتنام بايدن"، موضحا أن "ليندون جونسون كان رئيسا جيدا جدا في كثير من النواحي، واختار عدم الترشح في انتخابات 1968 بسبب معارضة آرائه بشأن فيتنام"، وفق تعبيره.