هل كشفت مظاهرات الجامعات ازدواجية معايير واشنطن؟

قال محللون سياسيون إن مظاهرات الجامعات الأمريكية، كشفت أن "معاداة السامية تهمة مجهزة مسبقًا لإشهارها في وجهِ كلّ من ينتقد السلوك الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين"، وأسقطت "القناع" عن ازدواجية معايير البيت الأبيض تجاه الحريات، وذلك في وقت تشهد فيه جامعات أمريكية مظاهرات رافضة للحرب في غزة.

ومع اتساع دائرة الاحتجاجات الرافضة للحرب على غزة في الجامعات الأمريكية، سارع مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إلى اتهام المتظاهرين بـ"معاداة السامية"، الأمر الذي يعبر عن "عقدة الشعور بالاضطهاد" لدى الكثير ممن يؤيدون إسرائيل، رغم أن العالم لم يعد الآن كما كان قبل عقود، بحسب المحلل السياسي حسن الخالدي.

"عقدة قديمة"

وقال الخالدي لـ"إرم نيوز" إن "هذه العقدة يعيشها اليهود منذ عهد النازية في أوروبا، ويريدون أن يقنعوا العالم بأن كل مشكلة تواجههم الآن مرتبطة بأصولهم".

وأضاف الخالدي أن "هذه الكلمة أصلها يعود إلى مذهب كان يعادي السامية في فترة قديمة، ولم يعد موجودًا اليوم، لكن إسرائيل نجحت في تسويقها لمواجهة منتقديها، وإقناع حلفائها بذلك".