صحيفة: لندن تُراجع موقفها من الاتفاق النووي بعد إعدام أكبري

كشفت صحيفة "صنداي تلغراف" البريطانية، أن لندن ستعيد النظر في دعمها للاتفاق النووي الإيراني، ردًّا على إعدام علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه "بعد إعدام نائب وزير الدفاع الإيراني السابق، أكبري، والذي أدين بالتجسس، قد تتوقف بريطانيا عن مشاركتها بخطة العمل المشتركة".