بريطانيا تندد بـ"الإعدام الهمجي" لمواطن بريطاني إيراني

وصفت بريطانيا اليوم السبت، إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري بأنه "عمل همجي"، وقالت إنه "لن يمر دون عقاب".

وأفادت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم السبت، بأن إيران أعدمت المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، الذي شغل من قبل منصب نائب وزير الدفاع الإيراني، بعد إدانته بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.