صيف مبلل في خيرسون والمسيرات في مهام إنسانية بدل العسكرية

استطاعت كارثة انهيار سد دنيبر في جنوب أوكرانيا، إظهار وجه آخر للطائرات المسيرة التي كانت مصدرا للتدمير، لتصبح هذه المرة أداة للرصد وإنقاذ المستغيثين من الفيضانات.

غمرت المياه مناطق شاسعة من مقاطعة خيرسون، تلك المقاطعة التي تحتل الجزء الأكبر من جنوب أوكرانيا، و التي نمت على ضفتي نهر دنبير، الذي يقسمها إلى نصفين، وتدور في جوانبها منذ أكثر من عام معارك شرسة بين القوات الروسية ونظيرتها الأوكرانية .

في 6 يونيو الجاري، استفاق سكان المدن المطلة على نهر دنبير، ليس على أصوات المعارك هذه المرة، بل على المياه التي غمرت بيوتهم وشوارعهم، خافية معالم مدنهم إثر استهداف محطة "كاخوفكا" الكهرومائية، وتدمير القسم العلوي من السد التابع للمحطة ما جعل المياه تنساب بكل اتجاه.