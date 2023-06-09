أوكرانيا تقول إنها رصدت اتصالًا يثبت أن روسيا دمرت سد كاخوفكا
رصد جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، يوم الجمعة، مكالمة هاتفية، قال إنها تثبت تورط القوات الروسية بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والسد في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.
ونشر الجهاز مقطعًا صوتيًا مدته دقيقة ونصف، للمحادثة المزعومة على قناته على تيليغرام، معتبرًا أنها "دليل على تورط روسيا في تفجير المحطة".
وفجر الجمعة، قالت أوكرانيا إنها استطاعت إسقاط 10 طائرات مسيرة خلال هجوم روسي ليلي استهدف العاصمة كييف.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني، أنه أسقط 4 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة خلال الهجوم الروسي، مبينًا أن اثنين من 6 صواريخ كروز موجهة أصابا هدفًا مدنيًا في كييف.