أوكرانيا تقول إنها رصدت اتصالًا يثبت أن روسيا دمرت سد كاخوفكا

رصد جهاز الأمن الداخلي الأوكراني، يوم الجمعة، مكالمة هاتفية، قال إنها تثبت تورط القوات الروسية بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية والسد في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

ونشر الجهاز مقطعًا صوتيًا مدته دقيقة ونصف، للمحادثة المزعومة على قناته على تيليغرام، معتبرًا أنها "دليل على تورط روسيا في تفجير المحطة".