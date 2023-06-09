أوكرانيا: التحقيق في تدمير محطة كاخوفسكايا "مستحيل" حالياً

قال مندوب أوكرانيا الدائم لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا، إن التحقيق في ملابسات تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية "مستحيل" في الظروف الحالية.

وأضاف كيسليتسا للصحفيين، الخميس: "يمكنكم التوصل إلى استنتاج منطقي بأن أي تحقيق في ظروف الاحتلال الحالية وغياب أي تعاون من قبل سلطات الاحتلال مستحيل"، وفقا لوكالة "تاس".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح في اتصالين هاتفيين بالرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي يوم 8 يونيو، تشكيل لجنة دولية للتحقيق في أسباب تدمير سد محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

واعتبر أردوغان أن اللجنة يجب أن تضم خبراء من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.