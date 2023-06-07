بعد تدمير سد كاخوفكا.. حرب بوتين في أوكرانيا تدخل مرحلة جديدة

قال عمدة مدينة ميليتوبول في جنوب أوكرانيا، إيفان فيدوروف، إن الغزو الشامل لأوكرانيا الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، دخل مرحلة جديدة مع تدمير سد نوفا كاخوفكا، وفق ما أوردته مجلة "نيوزويك".

وقالت المجلة الأمريكية في تقرير اليوم الأربعاء، إنه تم اختراق السد الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في جنوب أوكرانيا على نهر دنيبر، وهو جزء من محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وأضافت: "في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء أطلق العنان للمياه على العديد من الأميال المربعة من الأراضي قبل هجوم مضاد وشيك من جانب كييف".

وفيما اتهمت كل من أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي روسيا بالوقوف وراء تدمير السد، ألقت موسكو باللوم على أوكرانيا في الأضرار، قائلة إن ذلك تم لصرف الانتباه عن هجوم مضاد "متعثر".

وأدى انهيار سد نوفا كاخوفكا إلى وضع آلاف المنازل في مناطق الخطر الحرجة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن مئات الآلاف من الأشخاص تركوا دون وصول عادي إلى مياه الشرب.