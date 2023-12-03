هنري كيسنجر رحل تاركًا وراءه إرثًا قاتمًا في جنوب شرق آسيا

بينما قال رينير كارابين من منظمة "هانديكاب إنترناشيونال – الإنسانية والإدماج"، وهي منظمة قامت بتدمير ما يقرب من 47 ألف قطعة من الذخائر غير المنفجرة منذ عام 2006، "لا تزال لاوس الدولة الأكثر تلوثا بالذخائر العنقودية في العالم".

وأضاف أنه في "كل يوم، يتعرض المدنيون في ربع قرى لاوس لخطر القتل أو الإصابة بسبب مخلفات المتفجرات".

يائس

في كمبوديا المجاورة، ساعدت حملة القصف في صعود نظام الخمير الحمر الذي قتل حوالى مليوني كمبودي بين عامي 1975 و1979 في أعمال اعتبرت لاحقا محكمة محلية مدعومة من الأمم المتحدة أنها تشكل إبادة جماعية.

وكان الزعيم السابق هون سين قد دعا منذ فترة طويلة إلى توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب إلى هنري كيسنجر.

ولا تزال الذخائر غير المنفجرة منتشرة في ريف كمبوديا، وأدت إلى مقتل ما يقدر بنحو 20 ألف شخص في العقود الأربعة الماضية.

وقال المدير العام لـ"المركز الكمبودي للأنشطة المتعلقة بالألغام" هينغ راتانا لوكالة "فرانس برس"، إن قرار قصف "بلدنا الجميل وشعبنا المسالم وتدمير كل شيء" هو الإرث الحقيقي لكيسنجر.

وسام، البالغ من العمر 60 عامًا كمبودي أصيب بالعمى وفقد القدرة على استخدام ذراعيه بعد أن حاول إزالة قنبلة عنقودية في منزله في مقاطعة كراتي عام 2014، ويقول "أنا يائس".

وأضاف أنه "في السابق كنت أشعر بالغضب. لكنه مات الآن، لذا باعتباري من أتباع البوذية، أسامحه".

معاناة

في فيتنام، حيث يرى البعض أن تقارب كيسنجر مع الصين مهّد لصعود بكين إلى الهيمنة في المنطقة، ترك الدبلوماسي الأمريكي الراحل إرثا معقدا.

وحصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام على خلفية المفاوضات، التي أنهت حرب فيتنام، رغم أن النزاع لم ينته على الفور ورفض نظيره الفيتنامي الشمالي لو دوك ثو قبول الجائزة.