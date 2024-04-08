خطة ترامب السرية لإنهاء الحرب الأوكرانية



منذ أن أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مارس الماضي، قدرته على جمع الرئيسين الروسي والأوكراني معا، وإخبارهما بما يجب عليهما القيام به لإنهاء الحرب، والتساؤلات تطرح حول خطة ترامب الخفية لحل الأزمة الأوكرانية.

وكرر ترامب مرارا قدرته على إنهاء الحرب الدائرة بين موسكو وكييف، مؤكدا أن الحرب ما كانت لتندلع لو كان في السلطة بدلا من الديمقراطي جو بايدن.

صحيفة واشنطن بوست، كشفت في تقرير حديث لها، عن فحوى خطة ترامب الخفية لحل الأزمة الأوكرانية، حيث نقلت على لسان مصادر شديدة الاطلاع على خطة ترامب، إن الأخير ينوي في حال صعوده للبيت الأبيض، الضغط على أوكرانيا كي تقبل التخلي عن بعض الأراضي لإحلال السلام وإنهاء الحرب.