ترامب يواجه "لحظة الحقيقة".. الدفع أو مصادرة أصوله

يواجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، مهلة مالية حاسمة بينما يجلس في قاعة محكمة مانهاتن لحضور جلسة استماع تتعلق بإحدى قضاياه الجنائية، وفق ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية.

وبحسب الوكالة، فإنه في اليوم نفسه يتعيّن عليه إما أن يدفع كفالة بقيمة 454 مليون دولار لتغطية حكم مدني بالاحتيال، أو المخاطرة بمصادرة أصوله من قبل ولاية نيويورك.

وقد كان ترامب يدّعي أنه لا يملك ما يكفي من المال لتغطية الكفالة بينما يستأنف الحكم وطلب من محكمة الاستئناف التنازل عن هذا الشرط، ومع ذلك لم يصدر أي حكم حتى الآن.

وذكر ترامب أن لديه "ما يقرب من 500 مليون دولار" نقدًا، ولكنه يجادل بأنه سيحتاج إلى ما يقرب من مليار دولار كاحتياطي لتغطية السندات ومواصلة تشغيل شركته العقارية.

وأشار التقرير إلى أن معارك ترامب القانونية وفواتيره القانونية المرتفعة وحملته المكلفة للعودة إلى البيت الأبيض، قد أثقلت موارده المالية.