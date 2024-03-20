"الرجل الخطر".. من هو عرّاب الجمهوريين مانافورت الذي استعان به ترامب؟

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد عقد العزم على تعيين بول مانافورت، مستشارًا لحملته الانتخابية.

ويثير قرار ترامب في حال اتخاذه، مخاوف طيف واسع من السياسيين الأمريكيين لاسيما الجهوريين، بسبب السيرة الذاتية لمانافورت عرّاب حملات الجمهوريين الانتخابية.

وأكثر ما يثير مخاوف السياسيين، أن الرجل المدان بقضايا تآمر واحتيال على الولايات المتحدة وإقراره بالذنب، هو على علاقة مشبوهة مع جاسوس روسي، إضافة إلى علاقته الوثيقة مع الرئيس الأوكراني السابق الموالي لروسيا فيكتور بانوكوفيتش.