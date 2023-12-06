لماذا يمنع بايدن زيلينسكي من إقالة قائد الجيش الأوكراني؟

يعتقد رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سعى لإقالة فاليري زالوزني، من منصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، لتحميله مسؤولية "الفشل العسكري"، لكن الولايات المتحدة لم تسمح بذلك.

وكتب أزاروف على صفحته على "فيسبوك" تعليقًا على الخلاف الحاصل بين الرئيس الأوكراني وقائد قواته: "بالحديث عن الصراع بين زيلينسكي وزالوزني، لا أعتقد أن هذه لعبة سياسية.. في الحقيقة أن زيلينسكي لو استطاع، لكان أزال بالفعل زالوزني، وألقى باللوم عليه في كل الإخفاقات العسكرية، هذا واضح بالنسبة لي".

وتابع"لا يستطيع زيلينسكي عزله. أحد الأسباب هو أن الأمريكيين لا يسمحون له بالقيام بذلك. والسبب الثاني هو أن عزل زالوزني لن يؤدي إلا لزيادة شعبيته ويمنحه الثقة".

واعتبر رئيس وزراء أوكرانيا السابق أن لزالوزني طموحات سياسية و"لديه آفاق جيدة جدًّا".