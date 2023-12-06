لماذا يمنع بايدن زيلينسكي من إقالة قائد الجيش الأوكراني؟
يعتقد رئيس وزراء أوكرانيا السابق ميكولا أزاروف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، سعى لإقالة فاليري زالوزني، من منصب القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، لتحميله مسؤولية "الفشل العسكري"، لكن الولايات المتحدة لم تسمح بذلك.
وكتب أزاروف على صفحته على "فيسبوك" تعليقًا على الخلاف الحاصل بين الرئيس الأوكراني وقائد قواته: "بالحديث عن الصراع بين زيلينسكي وزالوزني، لا أعتقد أن هذه لعبة سياسية.. في الحقيقة أن زيلينسكي لو استطاع، لكان أزال بالفعل زالوزني، وألقى باللوم عليه في كل الإخفاقات العسكرية، هذا واضح بالنسبة لي".
وتابع"لا يستطيع زيلينسكي عزله. أحد الأسباب هو أن الأمريكيين لا يسمحون له بالقيام بذلك. والسبب الثاني هو أن عزل زالوزني لن يؤدي إلا لزيادة شعبيته ويمنحه الثقة".
واعتبر رئيس وزراء أوكرانيا السابق أن لزالوزني طموحات سياسية و"لديه آفاق جيدة جدًّا".
وكانت وسائل اعلام أوكرانية وغربية نشرت عدة تقارير عن الصراع بين زيلينسكي وزالوزني، من بينها صحفية "واشنطن بوست" التي اشارت في تقرير سابق لها أن "زالوزني، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدًا لزيلينسكي إذا قرر بدء حياته السياسية".
واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن "تصريح القائد الأعلى للقوات الأوكرانية الأخير حول الجمود في الجبهة واستحالة تحقيق "اختراق كبير" للقوات الأوكرانية، أزعجت زيلينسكي لتظهر بعدها الخلافات إلى العلن" .
وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة "Strana.ua " الأوكرانية في نهاية نوفمبر الماضي، أن جميع التيارات البرلمانية الأوكرانية تستبعد إجراء أي انتخابات في البلاد، على الأقل ليس قبل ستة أشهر من انتهاء الأحكام العرفية.
وفي تقرير سابق نقلت الصحيفة الأوكرانية ذاتها عن مصادر في الأوساط السياسية الأوكرانية، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات، لكن لن يتم الإعلان عنها حتى الحصول على ضمانات "بعدم مشاركة زالوزني، وإلا فقد يحاول زيلينسكي إقالة القائد الأعلى للقوات الأوكرانية"، بحسب الصحيفة.