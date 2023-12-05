البيت الأبيض يحذر الكونغرس من نفاد الأموال المخصصة لمساعدة أوكرانيا

أصدر البيت الأبيض، تحذيرًا عاجلًا للكونغرس، من خسارة أوكرانيا للأرض بحربها ضد روسيا في حال عدم استمرار إرسال المساعدات المالية من الولايات المتحدة، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان".

ونقلت الصحيفة عن مديرة مكتب الخارجية الأمريكية، شالاندا يونج، في رسالة موجهة إلى زعماء الكونغرس قولها، "أريد أن أكون واضحة، دون إجراء من الكونغرس بحلول العام الجاري، سوف تنفد الموارد اللازمة لشراء المزيد من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا".

وأضافت يونج "لا يوجد وعاء سحري للتمويل متاح لتلبية هذه اللحظة. لقد نفدت الأموال منا، ونفد الوقت تقريبًا وأن مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وتأمين مستقبلها كدولة ذات سيادة يُعزز مصالح أمننا القومي. وأن المسار الذي يختاره الكونغرس سوف يتردد صداه لسنوات مقبلة".

وبحسب "الغارديان"، تقدم البيت الأبيض، في شهر أكتوبر الماضي، بطلب للكونغرس للموافقة على مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 106 مليارات دولار، يُخصص 60 مليارا منها لأوكرانيا.