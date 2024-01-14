تحديات كبيرة تنتظر تايوان بعد فوز "لاي تشينغ-تي" بالرئاسة‎

يواجه "لاي تشينغ-تي" الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في تايوان، تحديات كبيرة في ظل تزايد مطالب الصين التي يُتوقَّع أن تزيد ضغوطها العسكرية، وعقوباتها الاقتصادية.

وكانت بكين قد دعت التايوانيين إلى اتّخاذ "الخيار الصائب"، واصفةً "لاي تشينغ-تي" بـ"الخطر الجسيم" بسبب مواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان.

إلا أنّ أكثر من 40% من السكان صوّتوا لصالح "لاي تشينغ-تي"، نائب الرئيسة المنتهية ولايتها، ونائبه سياو بي خيم، الممثل السابق لتايبيه في واشنطن.

ضغوط عسكرية

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ألكسندر هوانغ الخبير العسكري بجامعة "تامكانغ" في تايبيه قوله: "بات ينبغي على بكين التنبّه - بشكل كبير- إلى خطة عملها".

ويرى أن أي رد فعل عسكري صيني على الانتخابات "لن يكون فوريًا على الأرجح"، لكنّ "بكين ستعزز ضغوطها على تايوان بوسائل أخرى".

الرأي نفسه أبداه مارك جوليان رئيس القسم المتخصص بالأنشطة الصينية في "المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية" (Ifri)، الذي قال: "إن الفترة التي ينبغي مراقبتها والتي قد تنطوي على خطر أكبر، قد تكون ربما مع اقتراب الخطاب الذي سيلقيه لاي خلال مراسم تنصيبه رئيسًا في أيار/مايو".

وتلاحظ تايوان أصلاً وجودًا شبه يومي للطائرات والسفن الحربية الصينية في المضيق، ما يثير مخاوف من احتمال وقوع أي حدث، خاصة في ظل غياب أي اتصالات رفيعة المستوى بين بكين وتايبيه.

ويتوقّع خبير السياسة وين تي سونغ أن تعزز الصين تكتيكات الترهيب على غرار إرسالها مناطيد، لـ"زيادة الضغوط" على تايوان.

وقد تثير الزيارة المرتقبة لوفد أمريكي غير رسمي لتايوان، الأحد والإثنين، "لنقل تهنئة الشعب الأمريكي"، غضب بكين.

وفي آب/أغسطس 2022، أثارت زيارة نانسي بيلوسي التي كانت آنذاك رئيسة مجلس النواب الأمريكي، لتايوان غضب الصين التي ردت على ذلك بمناورات عسكرية واسعة النطاق.