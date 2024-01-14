نيويورك تايمز: الصين "فشلت" في التأثير على انتخابات تايوان

وأردفت الصحيفة، "وبعد حملة من المسيرات الأشبه بالمهرجانات، والتي شهدت صراخ ورقص الحشود الضخمة، تجاهل الناخبون في تايوان تحذيرات الصين بأن التصويت للحزب الديمقراطي التقدمي كان بمثابة تصويت للحرب، لقد اتخذوا هذا الخيار على أيّ حال".

وسيكون لاي تشينغ- تي الطبيب السابق ونائب الرئيس الحالي، والذي تعتبره بكين انفصاليًّا قويًّا، هو الزعيم القادم لتايوان.

واعتبرت الصحيفة، أن نتائج الانتخابات في تايوان برهنت على أن لي ذراع بكين لتايوان اقتصاديًّا وعسكريًّا من خلال المضايقات في البحر والجو لم يؤدِّ إلا إلى تعزيز رغبة الجزيرة في حماية استقلالها الفعلي والتحرك إلى ما هو أبعد من سيطرة ظل الصين العملاق.

ونقلت الصحيفة عن سوزان شيرك، أستاذة الأبحاث في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو ومؤلفة كتاب "كيف أخرجت الصين صعودها السلمي عن مساره" قولها إن "النهج الأكثر تشددًا وصرامة (الصين) لم ينجح" مضيفة "هذا هو واقع السياسة التايوانية".

ورأت الصحيفة أن هذا التطور، الثقافي والسياسي في تايوان لا يخلو من المخاطر، معتبرة أن انتصار لاي سيجبر شي على مواجهة حالة "من عدم إحراز أي تقدم" تجاه تايوان.

هل تايوان ساحة اختبار؟

وتابعت، أن الرد الصيني الكامل على ذلك سوف يستمر على مدى أشهر أو سنوات، إلا أن مكتب شؤون تايوان الصيني قال ليلة السبت، إن الانتخابات لا يمكن أن تغير تجاه العلاقات عبر المضيق، ما يضمن بشكل فعال استمرار ديناميكية "حافة الهاوية" وحالة التوتر، وربما تكثيفها.

واعتبرت الصحيفة، أن الصين والولايات المتحدة جعلتا تايوان ساحة لاختبار الحساسيات والرؤى المتنافسة بينهما.

وفي هذا السياق، تقول الصحيفة، إن تايوان بالنسبة الصين هي جزيرة من بقايا حربها الأهلية التي لا علاقة للولايات المتحدة بالتدخل فيها.

أما بالنسبة لواشنطن، فتايوان هي خط الدفاع الأول عن الاستقرار العالمي، وهي ديمقراطية تضم 23 مليون نسمة، ومصنع "المعالجات الدقيقة" للعالم.

ورأت الصحيفة أن كل كلمة أو تصريح سيدلي به (لاي) أو حزبه الآن وحتى تنصيبه رئيسا لتايوان في أيار/ مايو القادم سيزيد من المخاطر الهائلة صعوبة.

الرئيس الصيني لم يجلس مكتوف الأيدي

واعتبرت الصحيفة أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لم يجلس مكتوف الأيدي في ظل الحالة التي تمر بها تايوان بالذات.

وأفادت الصحيفة أن المسؤولين الصينيين صوروا لاي قبل الانتخابات في المقالات الافتتاحية والتعليقات الرسمية الصينية على أنه رجل "شرير"، ووصفوه بأنه "شخص عنيد ويعمل من أجل استقلال تايوان"، و"مدمر السلام عبر المضيق"، وربما "متسبب في حرب خطيرة".

لكن في المقابل، وخلال حملته الانتخابية، نقلت الصحيفة عن لاي البالغ من العمر 64 عاما وهو سياسي مخضرم ويحظى باحترام أنصاره قوله، إن "تايوان ليست في حاجة إلى الاستقلال الرسمي".

وفي مؤتمر صحفي بعد فوزه، قال لاي إنه سيسعى إلى اتباع نهج متوازن في العلاقات عبر المضيق، بما في ذلك "التعاون مع الصين"، متبعًا مسار سلفه تساي إنج وين.

لكن الصحيفة اعتبرت أنه ورغم هذه التصريحات فإن فرصة الصين في تغيير رأيها حيال تايوان فرصة ضئيلة.