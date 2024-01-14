مسؤولان أمريكيان سابقان يتجهان إلى تايوان لإجراء محادثات

قالت السفارة الأمريكية في تايوان، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق ستيفن هادلي، ونائب وزير الخارجية السابق جيمس شتاينبرج، سيصلان إلى تايبيه اليوم الأحد، لعقد اجتماعات مع سياسيين تايوانيين لمناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات.

وفاز النائب التايواني لاي تشينج-تي من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس السبت بفارق مريح، ولكن حزبه فقدَ السيطرة على البرلمان بعد حصوله على أقل من نصف الأصوات.

وقبل الانتخابات وصَفت الصين لاي بأنه انفصالي خطير.

وسيتولى لاي منصبه في الـ20 من مايو/ أيار.